Il dentista col braccio di silicone per il vaccino: "Mi sono vaccinato il giorno dopo" - VIDEO

A «Non è l’Arena» in onda ieri sera su La7 Massimo Giletti ha intervistato Guido Russo, il medico no vax sospeso che per ottenere il green pass è andato a fare il vaccino con un braccio finto in silicone e dopo essere stato scoperto è stato denunciato per tentata truffa. Cosa si nasconde dietro ad un gesto del genere, così offensivo nei confronti di chi si vaccina? È solo una provocazione o c'è dell’altro? "Mi sono vaccinato il giorno dopo - ha detto il dentista - mi sono dovuto piegare al sistema".

