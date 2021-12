Tarquinia, un fermo per l’omicidio del professore Dario Angeletti. Movente passionale

C'è un fermo per l’omicidio del professore universitario Dario Angeletti, ucciso con un colpo di pistola martedì a Tarquinia (Viterbo). Si tratta di un uomo che ora è stato trasferito all’ospedale Belcolle di Viterbo, in quanto colto da malore dopo il fermo. Sono in corso anche le audizioni di parenti e amici dell’uomo per acquisire elementi utili. Per chi indaga l’omicidio sarebbe maturato nella cerchia delle conoscenze personali e non lavorative. Secondo quanto apprende l’AGI, al vaglio un possibile litigio per motivi sentimentali. Decisive per le indagini i video di alcune telecamere che da lontano inquadrano il parcheggio dove Angeletti è stato trovato. Accertamenti anche sul cellulare per risalire agli ultimi contatti dell’uomo. Le indagini sono coordinate dalla procura di Civitavecchia.

© Riproduzione riservata