Blitz dei Nas a Torino, sequestrate 623 confezioni di profumo: “Non potevano essere vendute”

I carabinieri del Nas di Torino hanno eseguito la scorsa settimana un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati connessi alla contraffazione di prodotti cosmetici, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, commercializzati in occasione del mercato di «Piazza Benefica».

L'operazione, condotta con il supporto delle stazioni carabinieri di Torino Monviso, Borgo San Secondo e Borgo San Donato, ha portato al sequestro di 623 confezioni di profumi riportanti la dicitura «Tester» e 625 campioncini, illecitamente destinati alla vendita presso 4 differenti banchi di vendita, nonostante fossero prodotti evidentemente non commercializzabili.

