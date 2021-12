Vigili del fuoco al lavoro da oggi pomeriggio a Beinasco (TO) per l’incendio di un capannone in disuso. Sul posto 30 vigili del fuoco, tra cui unità NBCR - Nucleare Biologico Chimico Radiologico, per i rilievi ambientali.

Un’alta colonna di fumo nero si è sollevata dall’incendio che ha interessato un edificio industriale di Via Aosta, a Beinasco. A bruciare un edificio industriale di circa 800 metri quadri dove erano stipate materie plastiche.

