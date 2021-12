Zaki: "Grazie a tutti voi sono a casa, mi sento bolognese"

Emozionato ma sorridente e finalmente rilassato Patrick Zaki ha raccontato la gioia della liberazione, ma soprattutto il desiderio di tornare a Bologna, dai suoi amici e colleghi e sui suoi libri.

Parlando in inglese, una sola parola in italiano ("Ciao...") dopo 22 mesi di prigionia in Egitto, il 30enne studente egiziano dell’università di Bologna ha detto, intervistato a 'Che tempo che fà, che vuole tornare in Italia «al più presto, anche domani» per proseguire il suo Master.

«Il mio futuro prossimo è certamente scuola, futuro, Bologna, devo prendere il master». «L'Università, essere parte di questa enorme comunità che mi vuole bene mi ha fatto pensare di voler tornare a Bologna al più presto perchè loro sono stati la mia forza vitale, quello che mi ha permesso di andare avanti ogni giorno. Voglio tornare molto presto. Continuo a pensare al mio futuro, a Bologna, dove vorrei continuare i miei studi. Mi sento davvero bolognese e voglio sentire il calore meraviglioso di quella gente.

