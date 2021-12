Locatelli (Css) lancia l'allarme: “Ogni 10mila casi Covid tra i bimbi 65 ospedalizzati e un decesso”

La vaccinazione anti Covid tra 5 e 11 anni «offre uno strumento importante per proteggere i bambini dal rischio di malattia grave. Stime dell’Ecdc valutano come ogni 10.000 casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e un decesso. In più in età pediatrica il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica, che ha si verifica a un’età media di 9 anni, il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 e il 70% può richiedere terapia intensiva». Così Franco Locatelli, presidente del Css, nella conferenza stampa sulla campagna vaccinale in età pediatrica».

© Riproduzione riservata