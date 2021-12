L'Ema potrebbe approvare l'utilizzo di Novavax già dalla settimana prossima

L’Agenzia del Farmaco Europea (Ema) potrebbe approvare la settimana prossima l’utilizzo del vaccino contro il Covid-19 di Novavax. Lo apprende il Financial Times da fonti ben informate. La notizia ha fatto salire del 7% le azioni dell’azienda del Maryland. Secondo le fonti, subito dopo l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) potrebbe emettere un’autorizzazione d’emergenza che consentirebbe di ricorrere al farmaco per rafforzare il programma Covax, destinato a reperire dosi per le campagne vaccinali nei Paesi in via di sviluppo.

