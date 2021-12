Treviglio, farmacista fa la 3° dose di vaccino, ma le scade il Green pass. Multa da 400 euro al bar

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Treviglio in Lombardia. Una farmacista, Patrizia Siliprandi, si è vaccinata con la terza dose e dopo aver terminato è andata a fare colazione in un bar. Il paradosso è che il Green pass le è scaduto e nel frattempo quello nuovo non era ancora arrivato.

Per questa ragione gli agenti della polizia locale l'hanno fermata e multata con una sanzione di 400 euro.

«Quello che mi è successo è pazzesco — racconta Siliprandi al Corriere della Sera— e la cosa più assurda è che se non avessi avuto fretta di rivaccinarmi, non mi sarebbe accaduto. Con il vecchio green pass avrei potuto andare avanti fino a marzo. Invece, dal momento che credo nei vaccini e sono convinta nella necessità per tutti di sottoporsi alla dose booster, ho anticipato i tempi e a soli cinque mesi dalla seconda dose ho prenotato la terza».

