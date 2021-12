Coronavirus, operativa revoca del Green pass ai positivi

E’ in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso di pass falsi. A generare la revoca automatica in caso di "positività" è la 'Piattaforma nazionale-Dgc'.

La stessa revoca sarà comunicata anche al Gateway europeo. Sarà poi annullata automaticamente a seguito dell’emissione della certificazione verde di guarigione.

Nel Dpcm ci sono anche alcune integrazioni alle modalità di verifica dell’obbligo di Green Pass per i lavoratori e delle modalità di sospensione dei sanitari non vaccinati dagli albi. Il nuovo Dpcm che aggiorna le disposizioni del precedente decreto del 17 giugno scorso.

