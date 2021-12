Coronavirus in Italia: 16.213 casi e 137 morti. Tasso di positività al 4,8%

Sono 16.213 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono 137 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 97 di ieri: per trovare un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 maggio scorso, quando furono 171.

I tamponi molecolari sono stati 337.222: ieri erano stati 566.300. Il tasso di positività è al 4,8%, in salita rispetto al 4,3% di ieri. Sono 987 i pazienti in terapia intensiva, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 73. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.101, ovvero 375 in più rispetto a ieri.

I guariti sono 8.640 (ieri 9.403) per un totale di 4.899.879. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 7.428 (ieri +14.803) che salgono a 369.703. Di questi, sono in isolamento domiciliare 360.615 pazienti.

La regione con più casi resta ancora la Lombardia (+2.576), seguita da Emilia Romagna (+2.369), Veneto (+2.304), Lazio (+1.638) e Piemonte (+1.581). I contagi totali dall’inizio della pandemia sono 5.405.360, con 135.778 vittime.

© Riproduzione riservata