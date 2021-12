Covid: Green pass di 6 mesi, obbligo mascherina FFP2 per cinema ed eventi. Screening al rientro a scuola. Ecco tutte le regole

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto legge con le nuove norme per arginare il contagio da Covid nelle festività. Lo si apprende da fonti di governo a riunione ancora in corso.

Il Green pass dovrebbe durare sei mesi dal primo febbraio. Si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Il tempo di durata del Green pass sarà più ridotta dunque rispetto agli attuali nove mesi.

Mascherina FFP2 obbligatoria al cinema e agli eventi sportivi

Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche TPL. Lo si apprende da fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi.

Fino a 31 gennaio Super Green pass ristoranti anche al banco

Fino al 31.01 si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato (2G solo per vaccinati e guariti) alla ristorazione al chiuso anche al banco. Inoltre, si vieta il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.

Riduzione dei tempi per la terza dose: da 5 a 4 mesi

Con ordinanza del ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si attende però sul punto un approfondimento tecnico, che coinvolgerebbe anche l’Aifa.

Vietate feste all'aperto fino al 31 dicembre

Fino al 31 dicembre sono vietati eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. E’ uno dei punti sui quali si sarebbe trovato un accordo nella cabina di regia anche con l’obiettivo di uniformare le misure in tutta Italia visto che alcune regioni e sindaci si erano già mossi in questa direzione.

Nessun obbligo vaccinale per la PA

Non passa l’idea di introdurre l'obbligo di vaccino per tutti i dipendenti della Pa. Lo si apprende da diverse fonti di governo, mentre è ancora in corso la riunione del Consiglio dei ministri. Perplessità sarebbero state espresse da diversi ministri, a partire da quelli del M5s, poi la decisione sarebbe stata unanime.

Prezzi calmierati per le mascherine Fpp2?

Il governo valuta l’introduzione di prezzi calmierati per la mascherine Fpp2, dopo l’introduzione dell’obbligo nei cinema, teatri, eventi sportivi e mezzi di trasporto. E’ quanto emerge da diverse fonti governative al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, la proposta sarebbe stata sostenuta da Fi e Iv, che avrebbe chiesto di calmierare i prezzi in particolare per gli studenti.

Scuole, 9 mln per lo screening: in campo sanità militare

Per «assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole», il ministero della Difesa «assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test» per la ricerca del Covid e nelle operazioni di «analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari» presenti sul territorio. E’ quanto prevede la bozza del decreto in discussione in Consiglio dei ministri nel quale è prevista una spesa di 9 milioni «per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività» per il 2022.

Stretta di Natale e Capodanno

«Il Governo ha innalzato il livello delle precauzioni. Arrivano giorni festivi, i giorni di Natale e Capodanno ed è importante che i comportamenti individuali siano adeguati». «Massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento».

© Riproduzione riservata