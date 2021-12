Il Covid imperversa anche... nei cieli: annullati quasi 5000 voli a causa dei picchi Omicron

Il picco di casi di Omicron nel mondo ha avuto un impatto diretto sugli equipaggi delle compagnie aeree e sulle persone che gestiscono il traffico nei cieli; il risultato è che in soli due giorni, nel week-end di Natale, sono stati annullati quasi 5.000 voli dalle compagnie aeree mondiali. E il numero va crescendo.

Secondo il sito Flightaware, alle 10:30 di oggi c'erano già state 2.370 cancellazioni di voli, delle quali 820 collegate agli Stati Uniti (voli internazionali o interni); e oltre 2.460 ritardi.

Venerdì erano state registrate circa 2.400 cancellazioni e oltre 11.000 ritardi. E Flightaware prevede già per domani, domenica, 730 cancellazioni. Fortunatamente, tanto marasma non ha avuto conseguenze nel viaggio di Babbo Natale: l’omone barbuto ha fatto tutto il suo periplo, come da tradizione e consegnato tutti i suoi regali. Secondo il North American Aerospace Defense Command che da oltre 60 anni, con tanto di radar e satelliti, ne segue scrupolosamente per 63 anni, Babbo Natale ha consegnato oltre 7,3 miliardi di regali, in pratica uno per ogni abitante del pianeta, cattivi compresi.

© Riproduzione riservata