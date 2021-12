Coronavirus Italia, oggi 24mila positivi e 81 vittime. Positivo un tampone su dieci

Sono 24.883 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 54.762, il massimo dall'inizio della pandemia. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 81, mentre ieri erano state 144. Impennata del tasso di positività che sale all'11,5% (ieri 5,8%) ma i tamponi processati sono appena 217.052 (ieri il record di 969.752). Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 328 in più di ieri, per un totale di 9.220, e delle terapie intensive: 1089 i pazienti (+18 rispetto a ieri) con 85 ingressi al giorno.

Sono 8.428 le persone guarire dal Covid nelle ultime 24 ore. Il dato, diffuso dal Ministero della Salute, fa salire a 4.993.863 il numero dei guariti da inizio pandemia. La Regione con l'incremento maggiore di casi è sempre la Lombardia con 4.581 positivi nelle ultime 24 ore. Seguono il Lazio con 3.665, la Toscana con 3.075, l'Emilia Romagna 2.921 e il Veneto con 2.093. Il totale degli attuali positivi è di 516.839 (+16.373), di cui 506.530 isolamento domiciliare. Mentre salgono a 4.993.863 i pazienti dimessi o guariti dal covid (+8.428). I casi totali nel nostro Paese sono dunque 5.647.313.

