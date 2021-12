Covid e scuola, Sileri: "Dal 10 gennaio si torna in presenza"

«Dal 10 gennaio si torna in presenza a scuola». Ne è sicuro il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che lo ha annunciato a Sky Tg24: «È verosimile che nei prossimi giorni si arrivi a 100 mila contagi al giorno, ma se non tutti vanno in ospedale, per la scuola non vedo un grande problema».

«Abbiamo assunto la responsabilità di tornare in presenza, questa è la chiave di volta di questo governo», e dopo le vacanze «si torna in presenza. Ci vuole la responsabilità di tutti - ha aggiunto - ma questo è il nostro obiettivo e questo faremo». Bianchi ha ricordato che «laddove ci sono condizioni straordinarie, con focolai isolati, i presidenti di regione e sindaci possono disporre chiusure isolate, non diffuse, e allo scopo di verificare lo stato in quel cluster. Ma la nostra indicazione è che si torna in presenza».

Il sottosegretario ha continuato: «Non appena avremo dati più conclusivi su Omicron, anche le regole sulla quarantena dei bambini, degli alunni, degli studenti si potranno rivedere. Potrebbe essere anche tra 7-10 giorni, con l’anno nuovo, probabilmente prima della riapertura della scuola. Ma - ha spiegato - bisognerà vedere quanto questa variante del virus sia più o meno aggressiva. La riduzione della quarantena

si deve basare su dati scientifici precisi, aspettiamo il Cts. Dobbiamo valutare molto bene i dati».

E infine: «Niente green pass per studenti. Francamente credo debba restare com'è oggi, sin qui si è rivelato un’arma vincente».

