Emergenza Covid, scatta il piano anti-Omicron. Figliuolo: “Più vaccini e screening nelle scuole”

Più vaccini e screening nelle scuole. È questo in sintesi il piano del Commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Figliuolo, illustrato al Corriere della Sera. In un’intervista, il generale dichiara che «aumentare il numero di persone vaccinate e che hanno ricevuto il booster ci aiuterà a consolidare la barriera costruita finora». Con l'apertura del richiamo a quattro mesi «dal prossimo 10 gennaio», prosegue, «si potrà soddisfare la platea di potenziali ricettori». Come funzionerà lo screening nelle scuole? «Ogni Regione metterà a punto un dispositivo - spiega Figliuolo - e grazie alla grande disponibilità del ministro alla Difesa, Lorenzo Guerini, avremo il supporto dei team e dei laboratori militari». Per il personale scolastico «il governo ha stanziato 5 milioni di euro - rivela il commissario - che saranno impiegati per l'acquisto di mascherine Ffp2 da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia». Il generale auspica che l’ultimo vaccino approvato dall’Ema, Novavax, possa convincere anche i più restii. È previsto l'arrivo di «2,9 milioni di dosi», la prima consegna «presumibilmente tra gennaio e febbraio». «È un vaccino di tipo tradizionale», spiega. «Mi auguro che contribuirà a convincere chi è ancora esitante». Con esso «avremo un’arma in più contro il Covid-19 che consentirà alla campagna vaccinale di andare più spedita».

