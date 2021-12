Messina, da oggi chiuso quattro giorni lo svincolo di Boccetta (dalle 9 alle 18)

Nove ore per restaurare, riparare e rinnovare lo svincolo autostradale “Boccetta” di Messina. Da oggi, lunedì 27, a giovedì 30 dicembre 2021 - dalle 9 alle 18 - oltre 40 tecnici e operai saranno impegnati a riqualificare in ogni sua parte il trafficassimo svincolo autostradale messinese. Con l’ausilio di un cospicuo numero di mezzi meccanici, verranno effettuati lavori di scerbatura e manutenzione del verde, scarificazione e ripavimentazione del tappetino stradale e ripristino degli impianti di illuminazione. Verrà inoltre messa in sicurezza anche la galleria “Puntoni”, della carreggiata Palermo, con interventi di picconamento e restauro delle armature.

Nel corso delle ore di lavoro lo svincolo rimarrà chiuso, ma al contempo sarà riaperto ai mezzi in transito in direzione Palermo lo svincolo di Giostra nelle giornate comprese tra il 27 e il 30 dicembre 2021.

