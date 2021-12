Covid, il governo studia la quarantena breve, domani convocato il Cts. "Evitare la "paralisi" delle attività produttive"

Il Cts è convocato per domani, mercoledì 29 dicembre e, in base all’andamento della curva epidemiologica, si pronuncerà sull'eventuale accorciamento dei tempi di quarantena (la cosiddetta mini-quarantena o "quarantena breve") per i vaccinati con dose booster (o terza dose) che si sono trovati a contatto con persone risultate positive.

Con due milioni e mezzo di persone in isolamento causa contatti con positivi al Covid, infatti, governo e Regioni ipotizzano un accorciamento della quarantena, pena una "paralisi" delle attività produttive. Un parere è stato chiesto al Cts, convocato per domani. L’ipotesi è quella di ridurre, da inizio gennaio, l’ isolamento dei contatti a 3-5 giorni per chi abbia ricevuto la terza dose, a partire da inizio gennaio. Ieri, segnalati 30.810 contagi in 24 ore contro i 24.883 del giorno di Natale, quasi la metà per la variante omicron. Preoccupa la crisi del turismo, con tante prenotazioni annullate soprattutto in montagna.

© Riproduzione riservata