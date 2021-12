Torino, molesta una donna su un tram: non accetta il rifiuto e le mostra le parti intime

Nel giorno di Santo Stefano un 32enne centrafricano, dopo essere salito a bordo di un tram, ha iniziato a molestare una passeggera, abbassandosi i pantaloni, per poi mostrarle le parti intime. La donna ha deciso allora di cambiare posto ma l’uomo dopo pochi istanti l’ha raggiunta, continuando a mettere in atto gesti espliciti. La vittima, intimorita, ha chiamato il 112. Vedendola al cellulare, lo straniero si è allontanato, raggiungendo la parte opposta del tram, pur continuando a fissarla. L’intervento dei poliziotti ha posto fine alla molestia. In seguito ad ulteriori accertamenti è emerso come il soggetto si fosse già reso protagonista di un episodio analogo la scorsa settimana. Privo di documenti al seguito, ha fornito un nominativo falso. Oltre all’arresto, è scattata la denuncia per gli atti osceni compiuti nei giorni scorsi e per falsa attestazione.

