Mario Biondi: anch'io sono cascato nel Covid, sono segregato nella mia camera - VIDEO

Mario Biondi rivela con un video sui social di essere risultato positivo al Covid. "Care amiche e amici - dice il cantautore siciliano, che appare comunque in buone condizioni di salute - anch'io sono cascato nel Covid. Purtroppo sono segregato in questo momento nella mia camera, sto un po' lontano dai miei figli e questo non mi fa stare benissimo. Sono lontano anche dalla mia band, dai miei tecnici, dai miei collaboratori, purtroppo, a causa della mia positività in questo momento, che ci ha obbligati a cancellare alcuni eventi piuttosto importanti che avremmo dovuto fare. E, insomma, la vita va avanti, siamo qua, e spero di tornare nei prossimi giorni a essere negativo e pensare ai prossimi lavori futuri. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene".

