Sottosegretario Floridia: “102 milioni per la transizione ecologica nelle scuole"

“Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un bando per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica come previsto dal piano RiGenerazione Scuola da me fortemente voluto. Verranno stanziati, in totale, 102 milioni di euro provenienti dai fondi PON per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio dell’educazione ambientale nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno", lo ha annunciato la Sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

"In particolare, 45 milioni saranno destinati ad implementare l’educazione ambientale anche tramite la realizzazione e la riqualificazione di orti e giardini scolastici. Gli altri 57 milioni andranno alle scuole superiori del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), con priorità per quelle ad indirizzo agrario, per lo sviluppo di progetti di agricoltura innovativa e che vedano l’utilizzo delle tecnologie migliori in questo campo. Questo avviso pubblico realizza in modo concreto il Piano RiGenerazione Scuola, che rappresenta il più grande progetto legato alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica e culturale mai realizzato dalla scuola italiana. Chiudiamo l’anno all’insegna della sostenibilità - ha continuato la sottosegretaria Floridia - con la consapevolezza che mai come nel 2021 la scuola è stata protagonista della transizione ecologica. Continueremo su questo percorso, lungo ma entusiasmante, anche il prossimo anno”.

Ogni scuola potrà presentare una sola candidatura, a eccezione degli istituti omnicomprensivi delle regioni del Mezzogiorno che potranno candidarsi per entrambe le azioni.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, sul portale del sito dedicato al PON “Per la Scuola” 2014-2020, (http://www.istruzione.it/pon/) dalle ore 12 dell’11 gennaio 2022 alle ore 12 del 31 gennaio 2022.

