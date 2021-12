Fabiana Palese, l'ultima compagna di Calissano: "Lasciatelo in pace almeno ora"

"Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso". Con questo post su Instagram lo sfogo di Fabiana Palese, l’ultima compagna di Paolo Calissano, l’attore delle fiction trovato morto in casa a Roma per un sospetto mix letale di farmaci.

L’estetista 43enne, che gestisce un B&B nel quartiere Prati, lo scorso 18 febbraio aveva fatto gli auguri a Calissano per il suo compleanno definendolo «l'uomo che mi è stato accanto per tanti e difficili anni, con cui ho condiviso gioie e dolori e che oggi è il mio migliore amico». «Ti auguro tutto ciò che desidera il tuo cuore perchè te lo meriti tanto», aveva aggiunto Fabiana.

Ma oggi la compagna di Paolo Calissano non ci sta e pochi minuti fa ha urlato su Instagram il suo dolore: «Lasciatelo in pace».

