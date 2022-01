Botti di Capodanno: donna ricoverata a Napoli, ferito un ragazzo ad Ascoli. Bimbo ustionato a Salerno

Sono stati 558 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, il 143% in più rispetto allo scorso anno, quando furono 229. Il numero maggiore quest’anno in Lombardia, dove sono stati 72. A seguire Emilia Romagna (68), Lazio (66), Campania (60), Veneto (46), Toscana (44), Sicilia (43), Liguria (37) e Puglia (35).

Nonostante i divieti e le restrizioni, in molte città italiane il nuovo anno è stato accolto con fuochi d’artificio e lancio di botti, facendo registrare alcuni incidenti. Un primo bilancio, al momento, parla di un ferito grave a Taranto, un uomo colpito da un proiettile a Napoli e un ragazzo in condizioni critiche in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. A Roma, invece, sono stati lanciati dei petardi sui passeggeri della Metro B e sui passanti all’ingresso della fermata Colosseo.

Petardo difettoso, ferito un 40enne a Taranto

Un uomo di 40 anni, residente al quartiere Tamburi di Taranto, ha subito gravi lesioni alla mano destra per lo scoppio di un petardo difettoso. L’uomo è arrivato in pronto soccorso in codice rosso. Il 40enne è stato poi trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari, dove si tenterà la parziale ricostruzione dell’arto.

Lesioni alla mano per un giovane di Ascoli

Nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, poco dopo la mezzanotte un giovane è rimasto ferito a causa di alcuni petardi che stava facendo esplodere. Il ragazzo avrebbe riportato gravi lesioni sia alla mano destra che a quella sinistra.

Due ricoveri nel Napoletano

Sono 9 feriti a Napoli per i botti di Capodanno. Due persone solo sono ricoverate, però, e si tratta dello srilankese raggiunto al torace da un proiettile vagante prima della mezzanotte nel quartiere di Montesanto, che è all’ospedale Pellegrini non in gravi condizioni; e di una donna di 53 anni, con gravi lesioni agli occhi per lo scoppio di un petardo, che è al Cardarelli.

Gli altri 7 sono stati curati e dimessi per lesioni agli arti sempre al Cardarelli e al Fatebenefratelli. In provincia, ferite 5 persone, e nessuna ha avuto bisogno di ricovero. Due sono state curate all’ospedale di Frattamaggiore, due in quello di Giugliano e una, quella che ha riportato la lesione più seria, a una mano, nel nosocomio di Castellammare di Stabia. A Napoli e in diversi comuni della sua provincia erano state emanate ordinanze che proibivano l’uso di fuochi artificiali.

Salerno: uomo perde un occhio, lieve ustione per bimbo di 21 mesi

Tre persone sono rimaste ferite in provincia di Salerno a causa dell’esplosione di petardi nella notte di Capodanno. L’incidente più grave però è avvenuto in provincia di Napoli dove un uomo di 47 anni, originario di Carbonara di Nola, ha perso un occhio. Il ferito è stato trasportato prima nell’ospedale di Sarno, nel Salernitano, e poi in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato. Sempre a Sarno sono state soccorse le altre due persone: si tratta di un giovane che ha riportato una prognosi di dieci giorni per le ustioni dovute all’esplosione di un petardo e un bambino di 21 mesi che è stato medicato per una lieve ustione provocata da una stellina di Natale, riportando una prognosi di sette giorni. Il bilancio dei feriti, quindi, è in linea con l'anno scorso quando si registrarono due feriti nel Salernitano.

Petardo entra dalla finestra, rogo e appartamento inagibile

Un appartamento a Napoli dichiarato inagibile dopo un rogo causato da un botto di Capodanno. Verso l’una di notte i carabinieri del sono intervenuti, nel quartiere Mercato, in via padre Ludovico da Casoria, al civico 73, per un incendio al quarto piano.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Le fiamme hanno interessato una sola stanza. Nell’appartamento, un uomo di 66 anni rimasto incolume e visitato dal personale sanitario. Dai primi accertamenti, le cause dell’incendio sembra siano legate a un fuoco pirotecnico, probabilmente un petardo, entrato all’interno della stanza da una finestra lasciata aperta.

Cause ancora da accertare, invece, per un intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco in provincia. A San Giorgio a Cremano, poco dopo la mezzanotte, in via Tufarelli, al civico 25, fiamme hanno completamente distrutto il gazebo di un ristorante. L’incendio ha provocato l’annerimento dello stabile sovrastante, danneggiando la parte esterna dell’appartamento al primo piano e le inferriate del balcone. Nessun danno strutturale per il palazzo che è agibile. Indagini in corso.

