Benevento: in terapia intensiva due neonati da madri positive

Per fronteggiare l’emergenza la direzione dell’azienda ospedaliera San Pio di Benevento ha deciso di aprire un reparto di terapia intensiva neonatale covid dedicata dove attualmente sono ricoverati due neonati nati da madri positive. Qui i neonati vengono monitorati costantemente con personale addetto.

Covid: in Piemonte 14 bimbi ricoverati, numero mai così alto

"Abbiamo 14 bambini ricoverati per covid all’ospedale DI Torino Regina Margherita. E’ la prima volta che questo accade". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervistato nella trasmissione The Breakfast club di Radio Capital, lancia l’allarme sull'aumento dei ricoveri nei reparti pediatrici di Torino. "14 bambini vuol dire che tutto il reparto covid pediatrico è pieno. Una buona notizia è quella che il neonato di un mese ricoverato per Covid è stato staccato dalla macchina che lo aiutava a respirare".

