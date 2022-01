Cassano ha il Covid, l'ex fantasista è stato ricoverato a Genova. Lo curerà Bassetti

Antonio Cassano in lotta con il Covid. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione ma per sicurezza l’ex calciatore di Roma, Sampdoria Nazionale è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Cassano era risultato positivo poco prima di Natale, poi nel corso dei giorni il peggioramento con la decisione di portarlo al San Martino dove viene seguito dall’equipe del professor Matteo Bassetti. L’ex azzurro è stato ricoverato il 2 gennaio dopo essere rimasto a casa alcuni giorni con i sintomi covid. Cassano è vaccinato con due dosi.

