Papa Francesco: "C'è chi non vuole figli ma ha cani e gatti"

Il Papa, nell’udienza generale, è tornato a parlare dell’"inverno demografico": "Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più» ma hanno «cani e gatti che occupano il posto dei figli».

"Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli».

Il Pontefice ha allora citato una persona che diceva: «Adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono dei figli?». «Chiedo a San Giuseppe - ha proseguito nella catechesi dedicata al 'padre putativò di Gesù - la grazie di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere figli, la maternità e la paternità è la pienezza della vita di una persona». generare figli o adottare «è un rischio ma più rischioso è non averne, negare la maternità e la paternità». «Un uomo che non sviluppa il senso della maternità gli manca qualcosa», ha concluso.

