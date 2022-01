Guasto al motore, parti del razzo russo Angara-A5 potrebbero precipitare sulla Terra entro 24 ore

Parti di un razzo vettore russo lanciato alcuni giorni fa nello spazio sono destinate a precipitare nell’atmosfera terrestre senza controllo nelle prossime 24 ore: lo affermano esperti dell’Agenzia spaziale europea (Esa) citati dalla Cnn, che affermano di non poter prevedere se alcune parti possano arrivare fino alla superficie terrestre, né dove. Si tratta del vettore pesante Angara-A5, lanciato il 27 dicembre dalla base spaziale di Plesetsk, vicino ad Arkhangelesk, per collaudare uno stadio di nuova generazione chiamato Persei.

«Sicuramente entro le prossime 24 ore arriverà quaggiù, ma dove non lo può dire nessuno, perché nelle prossime ore compirà diverse rivoluzioni attorno al globo», spiega alla Cnn Holger Krag, capo dell’ufficio che si occupa di detriti dell’Esa. Secondo Krag, tuttavia, il razzo russa viaggia al momento a 7,5 km al secondo e la fascia potenziale per la caduta di eventuali detriti abbraccia circa 63 gradi a nord e a sud dell’equatore. Benché l’eventualità che dei frammenti possano colpire qualcuno o danneggiare qualcosa sia estremamente remota, «il rischio esiste e non possiamo ignorarlo», aggiunge.

Lo scorso maggio la Nasa ha rimproverato alla Cina «carenti standard di responsabilità» quando un grande frammento del razzo vettore Lunga Marcia 5B precipitò nell’Oceano Indiano. Krag ritiene tuttavia che i frammenti del vettore russo che potrebbero colpire la Terra, dopo che il resto della massa è bruciata nell’attrito con l’alta atmosfera, siano più piccoli di quelli del razzo cinese.

