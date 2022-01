Sabaudia, commerciante ripulisce un'area verde. Ma subisce una multa di 1700 euro!

Si chiama Guido Guida, è uno storico commerciante di San Felice Circeo ed è stato multato dal Comune di Sabaudia per aver pulito, nel 2017, un'area verde all'interno del Parco nazionale del Circeo. La storia è raccontata oggi sulle pagine del Messaggero. Ben 1.700 euro di sanzione.

Dopo un incendio, racconta l'uomo, erano emersi "rifiuti di ogni genere. Ho segnalato la cosa e ho aspettato invano. Alla fine ho deciso di pulire io".

Poi l'arrivo dei Forestali e la contestazione: "Mi hanno detto che per pulire dovevo avere un permesso", si legge sul quotidiano. Il commerciante tuttavia vuole andare fino in fondo, "non pagare e andare davanti al giudice perché mi pare davvero assurdo. Ma ne parlerò prima con il mio avvocato".

