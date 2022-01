Fortissimo terremoto a Florina in Grecia: magnitudo 5.3. Scossa avvertita anche in Puglia

Un terremoto di magnitudo mb 5.3 è avvenuto in Grecia, alle 22:43:49 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.774, 21.396 ad una profondità di 20 km. La scossa è stata registrata a 2 km a ovest di Florina, un comune di circa 33.500 abitanti situato nella Macedonia occidentale. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Numerosi abitanti dopo la scosssa si sono riversati nelle strade. Il terremoto è stato avvertito quasi in tutta la Grecia settentrionale: a Kozani, Ptolemaida, Kastoria, Pella, Salonicco, Katerini, Veria, Trikala, Larissa e Corfù, ma anche oltre i confini in Bulgaria e debolmente pure in Puglia (a Brindisi e nel Salento).

La scossa, molto forte e a una profondità di soli 20 km, è durata diversi secondi provocando un boato. Nei successivi dieci minuti sono state registrate altre tre scosse sismiche fra i 3,5 a 4,2 gradi Richter.