Fermato all’imbarcadero di Villa senza Super Green Pass, non può tornare a Palermo

E’ senza Super Green Pass rafforzato, e per questo è “bloccato” all’imbarcadero dei traghetti di Villa San Giovanni, dove si è "accampato" in auto con un sacco a pelo. Fabio Messina, 43enne di Palermo, come racconta Repubblica.it, spera che un giudice accolga il ricorso d’urgenza presentato dal suo legale e che gli consenta di rientrare a casa in Sicilia.

Fabio Messina, agente di commercio, ha preferito non vaccinarsi, e da lunedì scorso su tutti i mezzi di trasporto, quindi anche sui traghetti, è proibito l’accesso senza Super Green Pass rafforzato. L’unica eccezione (ma solo fino al 10 febbraio) è prevista per gli abitanti delle isole minori che devono spostarsi per comprovati motivi di salute o di studio.

«È una follia — dice a Repubblica.it Fabio Messina — Mi sento come nel film The Terminal, solo che invece di essere bloccato in un aeroporto, sono costretto nel piazzale di un imbarcadero. Non possono impedirmi di tornare a casa mia».

