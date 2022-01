Covid, coppia contagiata alle Seychelles: "Non riusciamo a tornare a Cesena"

Una vacanza da sogno, tra animali esotici, spiagge dorate e acque cristalline, che si è però improvvisamente trasformata in una prigionia, anche molto costosa. Questa è la disavventura che sta vivendo una coppia di Cesena, Sandro Sintuzzi e Donka Todorova Taneva, 35 e 38 anni, i quali, dopo due anni di pandemia, hanno deciso di concedersi la prima vacanza all’estero, precisamente alle isole Seychelles.

Terza dose il 26 dicembre e via: tutto bene per una settimana, ma, proprio al momento del ritorno a casa, dopo aver fatto il tampone di rientro, è arrivata la notizia che entrambi erano positivi al Covid. «Stiamo bene, molto bene», dice Sandro conversando con l’AGI in videoconferenza. «Siamo entrambi vaccinati e in salute - precisa -, non abbiamo alcun sintomo». Il contagio dunque potrebbe essere avvenuto proprio durante la vacanza: sull'isola, in questo momento, anche a causa del forte via vai di turisti dopo il periodo natalizio, si registra un’incidenza molto alta di casi Covid.

«Era un’ipotesi che avevamo messo in conto - prosegue Sandro - tanto che avevano stipulato un’apposita polizza sanitaria». Il verdetto è arrivato l’11 gennaio, dopo il test eseguito il giorno prima in vista del rientro il 12. Ora la coppia dovrà attendere il prossimo test previsto per lunedì 17. «Eravamo in spiaggia quando ci è stato detto che eravamo positivi. Così ci siamo spostati di 50 metri e ci siamo rinchiusi nella nostra camera». Una prigione di lusso, in attesa del tampone negativo. Entrambi quindi si affidano ora al wi-fi per restare in contatto con familiari e amici. La polizza «ci rimborserà solo il 50% della spesa ulteriore di soggiorno e solo tra due o tre mesi», conclude Sintuzzi, «quindi se la cosa dovesse prolungarsi speriamo di farcela col budget della nostra carta di credito».

