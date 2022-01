Covid: insegnante non indossa mascherina Ffp2, gli alunni escono dalla classe. Prof sospesa

Una docente di scuola media inferiore di Modena è stata sospesa dal servizio dopo che nei giorni scorsi si è rifiutata di indossare la mascherina ffp2 in aula a causa di una positività al Covid emersa in classe. Gli studenti avevano protestato con la professoressa abbandonando i banchi così che lei stessa ha chiamato le forze dell’ordine. Al loro arrivo gli agenti della polizia locale hanno però non solo appurato che la donna non indossava effettivamente lo strumento più protettivo ma che inoltre non era in possesso del super green pass obbligatorio poiché non vaccinata. Oltre alla sospensione, l’ufficio scolastico regionale valuta ulteriori provvedimenti.

