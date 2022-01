Covid, Costa: va superato il sistema dei colori per le Regioni. E presto alleggerimento delle misure

Anche sul sistema a colori delle Regioni «è giusto che una riflessione vada fatta». Lo ha affermato a SkyTg24 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Il quadro che si sta delineando, ha premesso, è quello di un futuro «alleggerimento delle misure». «Siamo all’inizio di questo percorso», ha aggiunto il sottosegretario, secondo cui rimarrà importante trovare sempre accordi con le Regioni sulle scelte da fare, perchè «c'è ancora di bisogno di grande unità, politica e istituzionale».

Covid: Giani, superare sistema dei colori è nelle cose

Superare il sistema a colori per le fasce di rischio Covid «è nelle cose» anche perché è stato ideato «in una fase in cui il Covid si presentava in forma ben diversa, in cui il rapporto fra le persone che venivano contagiate e le persone che andavano a finire in un ospedale era uno a dieci». Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo in diretta a Lady Radio. «In ospedale ci vanno la metà delle persone rispetto a quelle che ci andavano coi dati che avevamo prima, dunque anche il sistema dei colori deve essere cambiato», ha aggiunto Giani, osservando che nelle zone gialle e arancioni «con le disposizioni di quest’estate, ci sono provvedimenti restrittivi" soltanto «per i non vaccinati». Riguardo all’ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in virtù della quale basterà un tampone fai-da-te per entrare o uscire dall’isolamento Giani ha infine dichiarato: «Sinceramente ancora non mi sento di fare questo passo semplicemente, mi sembra già di aver fatto molto nel portare al silenzio-assenso anche se non c'è la certificazione nazionale».

