Si vota per il Quirinale, il processo Ruby ter per Berlusconi rinviato al 16 febbraio

E’ stato rinviato al prossimo 16 febbraio il processo milanese Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altre 28 persone imputate, a vario titolo, per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza in relazione a quanto accadeva alle serate a Villa San Martino di Arcore.

Lo ha deciso il collegio della settima sezione penale del tribunale accogliendo la richiesta della difesa dell’ex premier. Un’istanza, come ha spiegato all’AGI l’avvocato Federico Cecconi, che è motivata alla luce dei «problemi pandemici» e dall’opportunità di non sovrapporre l’udienza prevista in precedenza per il 26 gennaio «con le prossime elezioni del Presidente della Repubblica».

© Riproduzione riservata