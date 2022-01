Green pass sullo Stretto di Messina, Giovannini: "Lo Stato non impugnerà le ordinanze"

"Sulla questione dell'attraversamento nelle isole e, in particolare in merito alle ordinanze che hanno spostato in avanti di un mese l'utilizzo del green pass rafforzato nelle isole minori, «dopo una consultazione con i colleghi e la Presidenza del Consiglio, posso dire che lo Stato è orientato a non impugnare l’ordinanza.

C'è un dialogo con le autorità regionali per far sì che nonostante il diverso regime vengano assicurate al massimo le misure di sicurezza sanitaria. Lo Stato, dunque, non conta di opporsi all’ordinanza dei due presidenti di regione".

A dichiararlo è stato il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini in audizione alla commissione Trasporti della Camera mettendo, di fatto, un punto su una vicenda che ha fatto parecchio discutere e che ha portato il sindaco di Messina Cateno De Luca ad "accamparsi" agli imbarchi per la Calabria in segno di protesta contro il Governo e contro il provvedimento che prevedeva la richiesta di esibizione del "supergreen pass" a chiunque attraversasse lo Stretto di Messina con le navi pubbliche e private.

Dopo il caso di un agente di commercio rimasto "prigioniero" dello Stretto e la sentenza con cui il Tribunale di Reggio ha sancito il suo diritto a potersi spostare dalla Calabria alla Sicilia anche se non in possesso del certificato di somministrazione del vaccino anticovid, sono state pubblicate due ordinanze con cui i presidenti delle due regioni, Sicilia e Calabria, hanno di fatto "abolito" la richiesta del green pass rafforzato.

Oggi l'annuncio di Giovannini.

“Lo Stato non impugnerà le ordinanze, del presidente Musumeci e mia, fatte per consentire l’attraversamento dello Stretto di Messina anche senza il super green pass. Garantiti il diritto alla mobilità e la continuità territoriale. Anche dal governo arriva una decisione di buon senso” ha subito commentato Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

© Riproduzione riservata