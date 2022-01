Covid, quattro regioni verso la zona arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia: sono le nuove quattro regioni "dirette" verso la zona arancione come emerge leggendo le tabelle del monitoraggio della cabina di regia sui dati relativi all’incidenza, all’occupazione in area medica e in terapia intensiva.

Per passare in arancione occorre superare contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nelle aree mediche e un’incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti. Con ogni probabilità, dunque, il salto di fascia di colorazione - da zona gialla ad arancione - ci sarà per l’Abruzzo (31,6% area medica e 22,2% terapia intensiva); Friuli Venezia Giulia (33,6% in area medica e 22,9% intensiva); Piemonte (30,3% area medica e 22,8% intensiva) e Sicilia (36,6% area medica e 20,2% intensiva).

