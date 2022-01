Dpcm su negozi e green pass, nel carrello dei no vax solo “beni di prima necessità”

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm che indica le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass: nell’elenco i supermercati e i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitarie, ottici, l'acquisto di carburanti, prodotti per animali e per il riscaldamento. Nel carrello di chi è sprovvisto di green pass sarà possibile piazzare solo “beni di prima necessità”. Senza pass sarà possibile anche entrare negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce. I controlli - responsabilità dei titolati degli esercizi - si svolgeranno a campione.

Green pass base

A partire dall'1 febbraio, coloro i quali non sono guariti o vaccinati potranno entrare nei negozi soltanto con un green pass semplice (basterebbe un tampone antigienico, della validità di 48 ore, o molecolare, ovvero valido 72 ore).

Supermercati e generi alimentari: dove si può entrare senza green pass?

L'ingresso sarà libero in tutti i negozi alimentari. Sarà possibile entrare nei negozi che commerciano al dettaglio di prodotti alimentari, surgelati e bevande (è il caso di ipermercati, supermercati, discount, minimarket): in questi esercizi non sarà possibile consumare cibo e si potranno acquistare solo “beni di prima necessità”.

Negozi di animali

Senza green pass si potrà accedere nei negozi di animali e che vendono alimenti per animali domestici.

Farmacie e ottici

Senza green pass si potrà entrare nei negozi che commerciano al dettaglio articoli igienico-sanitari, medicinali (farmacie e parafarmacie), medicali, ortopedici e per ottica.

Combustibili

Senza green pass si potrà accedere in esercizi che commerciano al dettaglio carburante per autotrazione, uso domestico e riscaldamento

Banche, poste e altri uffici: si può entrare senza green pass?

Non si potrà entrare, a meno che non si esibisca il green pass, in banche, poste e altri uffici aperti al pubblico (salvo urgenze, come una denuncia).

