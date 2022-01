Contagi in una scuola materna, su 70 alunni si presenta in classe una sola bimba

Una bambina di 5 anni si è ritrovata da sola alla riapertura della propria scuola dell’infanzia, a Vicenza, dopo qualche giorno di chiusura per i contagi da Covid-19. L’unica di 70 alunni. Lo riporta "Il Giornale di Vicenza" raccontando che la bambina era rimasta a casa in quarantena preventiva perché un compagno era risultato positivo. Ieri, dopo un tampone negativo è stata accompagnata a scuola, dove è rimasta, coccolata dalle sei maestre tornate in servizio. "Ci piacerebbe che la giornata di ieri con mia figlia unica presente - ha dichiarato il papà - sia un segnale di speranza e di ripartenza. In realtà la sezione a cui è iscritta la piccola aveva terminato la quarantena di dieci giorni e i genitori ieri avrebbero potuto far rientrare i figli dopo tampone negativo, ma la maggior parte delle famiglie ha preferito aspettare. Un episodio, tra i tanti, che la dice lunga su quanto possa logorare questo continuo "stop and go" del mondo della scuola.

© Riproduzione riservata