Quirinale, vertice Letta-Conte-Speranza. Pronto un altro nome? Il centrodestra conferma Casellati

E' il giorno della quinta votazione per l'elezione del nuovo Capo dello Stato e da questa mattina sono in corso una serie di riunioni in casa centrosinistra, mentre il centrodestra ribadisce di voler puntare su un nome, quello di Elisabetta Casellati, alla chiamata di oggi. Intanto il leader di Iv Matteo Renzi non esclude l'ipotesi di un Mattarella bis.

Ore 9.55 - Matteo Salvini ha formalmente invitato tutti i leader della maggioranza, prima della votazione.

Ore 9.47 - Orientamento per scheda bianca, ma anche valutazioni su candidature alternative. È quanto stanno valutando i leader di M5s, Pd e Leu, riuniti alla Camera.

Ore 9.47 - I grandi elettori del centrodestra voteranno il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati alla chiama di stamattina. Lo ha deciso il vertice dei leader.

Ore 9.20 - Il centrodestra non ha ancora comunicato al centrosinistra il nome del candidato che oggi dovrebbe votare per il Quirinale. E’ quanto si apprende da varie fonti mentre è in corso il vertice di M5s, Pd e Leu. Le delegazioni stanno valutando come comportarsi nel caso in cui il centrodestra votasse un nome di area nella quinta votazione. L'idea ad ora prevalente sarebbe quella di uscire dall’aula o astenersi.

Ore 9.13 - Al momento non sono in programma incontri fra il segretario del Pd Enrico Letta e uno o più leader di centrodestra.

Ore 8.30 - Sta per cominciare un vertice alla Camera per M5s, Pd e Leu, con Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza e i capigruppo delle tre forze politiche.

«Ne discuteremo» hanno risposto, prima dell'inizio dell'incontro, alla possibilità di presentare un proprio nome per la presidenza della Repubblica. «Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni» ha detto Enrico Letta commentando le ipotesi avanzate dal centrodestra. «Abbiamo sempre lavorato per l’unità. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l’obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese».

«Non escludo l’ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza». Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi su Radio Leopolda.

«Vediamo se oggi si chiude» la partita per il Quirinale, «ma ho l’impressione che non sarà così facile» ha aggiunto Renzi, che giudica l’atteggiamento del centrodestra «irresponsabile e scandaloso». «Abbiamo assistito a una tarantella. Ieri abbiamo avuto la clamorosa e inqualificabile caccia al candidato, mi sembra folle», aggiunge.

