Positiva la Covid si giustifica con i carabinieri: "Non volevo perdere i saldi"

Una donna di 51 anni è stata denunciata perché, positiva al Covid, è stata fermata dai carabinieri a Renate (Monza) mentre andava a fare shopping per i saldi. Controllata in auto durante un servizio di routine, la donna ha chiesto ai carabinieri di «fare in fretta», perché le stavano facendo perdere una particolare svendita. Ha fornito la stessa giustificazione, «non volevo perdere i saldi», quando i militari si sono accorti che avrebbe dovuto essere in isolamento perché positiva al virus.

© Riproduzione riservata