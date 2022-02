Sanremo 2022, ecco i codici del televoto per i 25 cantanti in gara stasera

Ecco i codici del televoto (legati all'ordine di esibizione) per i 25 cantanti in gara stasera a Sanremo 2022:

* Giusy Ferreri – Codice 01

* Highsnob & Hu – Codice 02

* Fabrizio Moro – Codice 03

* Aka 7even – Codice 04

* Massimo Ranieri – Codice 05

* Dargen D’Amico – Codice 06

* Irama – Codice 07

* Ditonellapiaga e Rettore – Codice 08

* Michele Bravi – Codice 09

* Rkomi – Codice 10

* Mahmood & blanco – Codice 11

* Gianni Morandi – Codice 12

* Tananai – Codice 13

* Elisa – Codice 14

* Rappresentante di lista – Codice 15

* Iva Zanicchi – Codice 16

* Achille Lauro – Codice 17

* Matteo Romano – Codice 18

* Ana Mena – Codice 19

* Sangiovanni – Codice 20

* Emma – Codice 21

* Yuman – Codice 22

* Le Vibrazioni – Codice 23

* Giovanni Truppi – Codice 24

* Noemi – Codice 25.

Quanto costa il televoto per Sanremo 2022

I costi corrispondono a 0,51 euro IVA inclusa per ciascun voto valido da rete fissa e di 0,50 euro IVA inclusa per ogni SMS con voto valido.

Nella terza serata, i 25 artisti proporranno le 25 canzoni in gara: voteranno il pubblico tramite televoto (con un peso del 50% sul risultato complessivo) e la Demoscopica 1000 (sempre al 50%). La media delle percentuali di voto complessive ottenute dalle canzoni nel corso della terza serata e nelle prime due determinerà una nuova classifica generale.

Nella serata delle cover, venerdì 4 febbraio, i 25 Artisti in gara proporranno - da soli o in duetto - il brano scelto, italiano o internazionale, dal repertorio degli anni '60, '70, '80 e '90. A votare saranno: il pubblico attraverso il Televoto (con peso del 34% sul risultato complessivo), la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale.

Durante la finale, sabato 5 febbraio, i 25 brani in gara saranno votati dal pubblico tramite televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o la registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto: il pubblico, attraverso televoto, con peso del 34% sul risultato complessivo; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival. Verranno proclamate anche la seconda e la terza in classifica.

© Riproduzione riservata