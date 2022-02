Sanremo 2022, serata finale: ecco i codici del televoto di oggi e la scaletta

Sanremo 2022: ecco i codici del televoto e la scaletta della serata finale.

Quali sono la scaletta e i codici per il televoto di oggi (sabato 5 febbraio) nella serata finale del Festival di Sanremo? I 25 brani in gara saranno votati dal pubblico tramite televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o la registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto: il pubblico, attraverso televoto, con peso del 34% sul risultato complessivo; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival. Verranno proclamate anche la seconda e la terza in classifica.

Ecco i codici del televoto (legati all'ordine di esibizione) per i 25 cantanti in gara stasera a Sanremo 2022:

1. MATTEO ROMANO - Codice 01

2. GIUSY FERRERI - Codice 02

3. RKOMI - Codice 03

4. IVA ZANICCHI - Codice 04

5. AKA 7EVEN - Codice 05

6. MASSIMO RANIERI - Codice 06

7. NOEMI - Codice 07

8. FABRIZIO MORO - Codice 08

9. DARGEN D’AMICO - Codice 09

10. ELISA - Codice 10

11. IRAMA - Codice 11

12. MICHELE BRAVI - Codice 12

13. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Codice 13

14. EMMA - Codice 14

15. MAHMOOD & BLANCO - Codice 15

16. HIGHSNOB & HU - Codice 16

17. SANGIOVANNI - Codice 17

18. GIANNI MORANDI - Codice 18

19. DITONELLAPIAGA e RETTORE - Codice 19

20. YUMAN - Codice 20

21. ACHILLE LAURO - Codice 21

22. ANA MENA - Codice 22

23. TANANAI - Codice 23

24. GIOVANNI TRUPPI - Codice 24

25. LE VIBRAZIONI - Codice 25

Quanto costa il televoto per Sanremo 2022

I costi corrispondono a 0,51 euro IVA inclusa per ciascun voto valido da rete fissa e di 0,50 euro IVA inclusa per ogni SMS con voto valido.

Come votare i cantanti a Sanremo da telefono fisso o cellulare?

Per votare si possono usare i seguenti numeri:

894.001 (da telefono fisso)

475.475.1 (da telefono mobile)

I telespettatori possono esprimere la propria preferenza inviando tramite sms il codice a 2 cifre abbinato a ciascun artista (vedi sopra) o digitando il codice sulla tastiera nel caso si stia chiamando da telefono fisso.

Per chi invece non indenda inviare un sms ma televotare chiamando, può farlo soltanto dalle utenze fisse site in Italia e coperte da Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi. Al contrario, non è possibile farlo da un telefono pubblico, dai cellulari o da utenze fisse estere.

Il numero che permette di usare questo metodo è l'894.001. Dopo aver composto le cifre, è semplicemente necessario ascoltare le istruzioni indicate da un messaggio telefonico preregistrato, digitando infine il codice a due cifre abbinato all'artista prescelto.

