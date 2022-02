Cambia una lampadina in balcone, ma precipita dal quarto piano: muore 58enne

Si trovava sul balcone di casa per effettuare dei piccoli lavori di manutenzione domestica, quando è precipitato dal quarto piano ed è morto. E’ successo questa mattina in via Fabio Giuseppe, nel quartiere Carmine a Salerno. La vittima è un uomo di 58 anni che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava sostituendo una lampadina quando, per motivi da chiarire, è caduto facendo un volo di diversi metri. Sul posto, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

© Riproduzione riservata