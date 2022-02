Mamma positiva al Covid perde il feto di 7 mesi. L'As dell'Alto Adige cerca eventuale correlazione

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha in programma una verifica per stabilire le cause della morte di un feto di 7 mesi ed una eventuale correlazione con la positività al Covid della mamma, che non era vaccinata. Il caso, raccontato dal quotidiano Alto Adige, risale ad un a quindicina di giorni fa: mamma e bimbo stavano bene ma poi la situazione è precipitata.

A svolgere gli accertamenti sarà il reparto di anatomia patologica dell’ospedale di Bolzano ed è previsto l’esame istologico su bimbo e placenta. «Bisogna capire, in concreto, se la causa del decesso possa essere il Covid. Secondo vari studi scientifici il rischio di imbattersi in casi come questo è 3-4 volte superiore per una mamma non vaccinata», ha spiegato al quotidiano Sonia Prader, primaria del reparto di ginecologia e ostetricia di Bressanone.

