Rai e Scala in lutto, muore a 93 anni il regista Filippo Crivelli

Muore dopo una lunga malattia il regista Filippo Crivelli, 93 anni. Direzione, artisti, lavoratori del Teatro alla Scala ne piangono la scomparsa. «Pippo, come lo chiamavamo tutti, ha incarnato con intelligenza, ironia, tenerezza e perfidia i mille volti del teatro milanese del secondo Novecento esplorando mondi e intrecciando linguaggi, dall’opera al balletto alla canzone e alla prosa sui palcoscenici di teatri grandi e piccolissimi ma anche alla televisione e alla radio. Con lui Milano e tutto il teatro italiano perdono un protagonista e un testimone di inesauribile curiosità e malinconica allegria», si legge in una nota. Crivelli era stato al Piemarini come assistente di Tatiana Pavlova e Franco Zeffirelli, lavorando con artiste leggendarie come Maria Callas e Renata Tebaldi. Per la Scala ha firmato da regista due titoli d’opera: 'Luisa Miller' di Verdi nel 1976 con Caballè, Pavarotti e Cappuccilli diretti da Gavazzeni; e nel 1995 'Fille du règiment' ispirata alle 'Images d’E'pinal' con Mariella Devia diretta da Donato Renzetti.

