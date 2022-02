20090405 -ROMA-CRO: TERREMOTI: PROTEZIONE CIVILE; MAGNITUDO 4.6, NESSUN DANNO . Nell'immagine d'archivio, un sismografo della sala operativa di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica. Ha avuto magnitudo 4.6, con epicentro tra i comuni di Forli', Forlinpopoli e Castrocaro Terme, in provincia di Forli', e di Faenza in provincia di Ravenna, la scossa che e' stata avvertita questa sera in varie regioni dell'Italia centrale. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile. ANSA /FILIPPO MONTEFORTE /JI