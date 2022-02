Vaccini buttati e falsi Green pass, in manette un medico

Attestava falsamente l’avvenuta vaccinazione anti-Covid per far ottenere il Green pass a diverse persone anche provenienti da altre Regioni: è l’accusa nei confronti di un medico di medicina generale arrestato dai carabinieri del Nas di Ancona insieme a colleghi del comando provinciale di Ascoli Piceno.

Nei confronti del medico, che lavorava nella provincia di Ascoli Piceno, è stata eseguita un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip, per i reati di falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale nonché di peculato e truffa ai danni dello Stato.

La falsa attestazione delle vaccinazioni - questo il quadro accusatorio - avveniva tramite l’inserimento dei relativi dati nella piattaforma vaccinale del servizio sanitario. Il medico è indagato anche per peculato per la presunta dispersione di vaccini anti-Covid ricevuti dal servizio sanitario regionale e non somministrati.

