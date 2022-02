Sette domande per la carica di procuratore capo a Palermo

Sono sette i magistrati che concorrono per la nomina a Procuratore di Palermo dopo il trasferimento dell’ex capo Francesco Lo Voi a Roma. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti ieri. A contendersi la guida dell’ufficio inquirente del capoluogo siciliano saranno Maurizio de Lucia, attuale procuratore di Messina, per anni pm alla dda di Palermo e poi alla Direzione Nazionale Antimafia, il procuratore generale di Firenze Marcello Viola, ex procuratore di Trapani, Marzia Sabella e Paolo Guido, attualmente procuratori aggiunti a Palermo, Fernando Asaro, procuratore di Gela, Franca Imbergamo, pm alla Direzione Nazionale Antimafia, e Francesco Puleio procuratore aggiunto a Catania. Il Csm dovrebbe decidere prima della scadenza degli attuali componenti fissata per settembre. Nei prossimi mesi il Consiglio dovrebbe nominare prima il procuratore di Milano, per domani sono fissate le audizioni dei concorrenti, poi quello di Palermo e infine il procuratore nazionale antimafia, posto che rimarrà vacante dopo il pensionamento di Federico Cafiero De Raho.

