Colloquio Macron-Putin: impegno per cessare il fuoco

Emmanuel Macron e Vladimir Putin sono d'accordo che bisogna lavorare ad un cessate il fuoco nell'Ucraina Orientale. Lo ha reso noto l'Eliseo al termine del lungo colloquio telefonico tra il presidente francese e quello russo.

Anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha sottolineato il suo sostegno per un "l'introduzione immediata di un cessate il fuoco" in Donbass. Intanto circa 40mila i profughi fuggiti dal Donbass sono giunti nella regione russa di Rostov. Joe Biden convocherà oggi una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale sulla crisi ucraina.

