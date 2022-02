Bimba di tre anni fugge di notte per strada per giocare con la cagnolina: ritrovata dai carabinieri

Era in strada, alle 3 del mattino, nonostante il maltempo, intenta a giocare con la sua cagnolina Sally. I carabinieri di Montesarchio, nel Sannio (Benevento), dopo una segnalazione anonima, hanno trovato così una bambina di tre anni. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la bimba, dopo che i genitori si erano addormentati, aveva aperto la porta di casa ed era uscita per giocare con Sally. Nonostante l’età, la piccola ha dato ai militari dell’Arma intervenuti le giuste indicazioni per rincasare. I genitori non si erano accorti di nulla. La vicenda è stata segnalata al Tribunale per i Minorenni di Napoli ed all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Montesarchio.

© Riproduzione riservata