Vaccini, Figliuolo: quarta dose per fragili dal 1 marzo

«Per ciò che riguarda la quarta dose stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva la platea, si parla di persone che non hanno dato una risposta anticorpale alle dosi di vaccino, chiaramente per loro il ciclo completo era tre dosi, due dosi iniziali ed una dose addizionale, e quindi questo per loro è il buster, per cui stiamo individuando la platea». Lo ha detto il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una sua visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Per la somministrazione della quarta dose «la mia indicazione è quella che partiremo il primo marzo - ha aggiunto il generale Figliuolo -, quindi sicuramente continueremo a tenere l’organizzazione che c'è ora in atto, considerate che queste persone sono già in cura presso istituti ed ospedali e quindi vengono richiamati presso questo istituti in cui sono in cura però ovviamente manterremo ancora l’organizzazione che abbiamo adesso . Ovviamente poi abbiamo delle dosi stivate per ogni eventualità, dopo il 31 marzo, quando si passerà la mano chiaramente con il ministero della Salute ci sono già tutte le interlocuzioni per lasciare un pacchetto pronto nel caso che che "vi sia un rialzo dei contagi, anche se "noi non ce lo auguriamo, però bisogna fare esperienza».

